''Toplumsal Yaşamda Kadın Sempozyumu'' yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Girişimci Kadınlar Derneği iş birliğinde düzenlenen "Toplumsal Yaşamda Kadın" konulu sempozyumu Acapulco Resort Hotel’de yapıldı.

Sempozyum, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi (KEİ) ve Acapulco Resort katkılarıyla düzenleniyor. Sabah saatlerinde konuşmalarla başlayan sempozyum, sunumların ardından saat 18.00'de tamamlanacak.

-Basa: “Amaç her tülü ayrımcılığın ortadan kaldırılması”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’nun açıklamasına göre sempozyum Av. Prof. Dr. Necdet Basa’nın sunumuyla başladı.

Nejdet Basa konuşmasında, hukuk devletinde kişi, sınıf, zümresel ayrımcılığın olmadığını vurgulayarak, herkesin doğuştan eşit haklara sahip olduğuna söyledi.

“Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinde güçlü olduğu için haklı olmak yoktur.” diyen Basa, kadınların maruz kaldığı toplumsal sorunlara değindi. Basa, amacın kadınların cumhuriyet devrimlerinden elde ettikleri kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi olduğunu kaydederek öncelikle yasal düzenlemelerden başlayıp toplumsal cinsiyet bakış açılarının değişmesi, kadına karşı şiddet ve her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına destek sağlanması olduğunun altını çizdi. Basa’nın sunumunun ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Çağıner: “Hedefimiz kadının sadece katılımcı değil yön verici olması”

Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Kavuklu Çağıner, derneğin KKTC’de kadının geri kalmaması, itici güç olabilmesi için kurulduğunu anlatarak derneğin tüm üyeleriyle birlikte canla başla çalıştığını ifade etti.

“Hedef, kadının sadece katılımcı değil yön verici olarak çalışmasıdır.” Diyen Çağıner, ‘‘Çok iyi biliyoruz ki kadın güçlendiği zaman, tüm toplum güçlenir. Bu hedefle çalışmalarımızı ve projelerimizi üretmekteyiz. Kırsal kesimdeki çalışmalarımızda aldığımız verim bizim için büyük bir motivasyon.” ifadelerini kullandı.

Kadının siyasette ve ülke yönetiminde arzu edilen noktada yer almadığına da dikkat çeken Çağıner, kadının üst düzey yönetici olması için eğitimlerin devam ettiğini kaydetti. Bugünkü çalışmanın toplumsal yaşamdaki kadının rolünün bilim dünyası ile birlikte ele alınması ve bir yol haritası çıkarılması açısından çok değerli olduğunu belirten Çağıner, sempozyuma katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Gardiyanoğlu: “Kadının olduğu yerde seviye ve başarı vardır”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında “Kadının olduğu yerde seviye, konuşma ve başarı vardır” diyerek, Meclis’te kadın sayısının artmasını arzu ettiğini dile getirdi. Hukuka en ihtiyaç duyulan dönemden geçildiğini dile getiren Gardiyanoğlu, hukukta herkesin eşit olduğunu ve hukuk terazisinin çalıştığını kaydetti.

-Feyzioğlu: “Kadınlar başaracak KKTC de başaracak”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu de konuşmasında, GİKAD’ın bir rol modeli olduğunu vurgulayarak destek vermekten son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Önemli olanın liyakat olduğunu ifade eden Feyzioğlu, sırf kadın veya erkektir diye birinin bir yerlere gelmesini sağlamanın toplumda ehil olmayana anahtarı vermek anlamına geleceğini söyledi. Feyzioğlu “Kadınlar başaracak, KKTC başaracak.” ifadelerini kullandı.

-Töre: “GİKAD’ın öncülüğünde önemli çalışmalara imza atılıyor”

Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre ise konuşmasında, GİKAD’ın öncülüğünde kadınların kabiliyetinden yararlanmak adına her alanda güzel çalışmalara imza atıldığını belirterek sempozyumun başarılı geçmesini diledi.

Konuşmaların ardından Av. Prof.Dr. Nejdet Basa’nın moderatörlüğünde oturumlara geçildi.

Dört farklı oturumda siyasette, medyada, çalışma yaşamında, aile yaşamında, eğitimde, iklim değişikliğinde, göçte ve adalete erişimde kadın konularının ele alınacağı sempozyumdan çıkacak sonuçlar akademisyenler tarafından derlenerek kitaplaştırılacak.

Haber: TAK Fotoğraf: Erol Uysal