“Toplumsal Yaşamda Kadın” sempozyumu yarın yapılacak

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12/10/2023

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“Toplumsal Yaşamda Kadın” sempozyumu yarın yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Girişimci Kadınlar Derneği işbirliğinde, yarın  "Toplumsal Yaşamda Kadın" konulu sempozyum düzenlenecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Acapulco Resort Hotel’de 10.00-18.00 saatleri arasında yer alacak sempozyum, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi (KEİ) ve Acapulco Resort katkılarıyla gerçekleşecek.

Av. Prof. Dr. Necdet Basa’nın yöneteceği sempozyumda; siyasette, medyada, çalışma yaşamında, aile yaşamında, eğitimde, iklim değişikliğinde, göçte ve adalete erişimde kadın konuları ele alınacak ve sempozyum dört oturum halinde yapılacak.

Yurt dışından ve KKTC’den akademisyenlerin katkılarıyla yön vereceği sempozyumdan çıkacak sonuçlar akademisyenler tarafından derlenerek kitaplaşacak.

12/10/2023 12:53
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TAGS: sempozyum, haber, kıbrıs, Toplumsal Yaşamda Kadı
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