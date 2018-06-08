''Toprağın Kralı'', ''Tandil'in Kulesi'ne'' karşı!

Fanatik gazetesi yazarı Bekir Emre, tenis dünyasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Marin Cilic'i turnuva dışına iten Juan Martin Del Potro, kariyerinde ikinci kez Roland Garros'ta yarı final görmeyi başardı. 2009 yılından sonra bir kez daha Roland Garros'ta adını yarı finale yazdıran Del Potro'nun sıradaki rakibi, burada 11. şampiyonluğu için mücadele eden dünya 1 numarası Rafael Nadal olacak.

Nadal ve Del Potro'yu kıyaslayan Emre, aralarındaki maçlarda Nadal'ın Del Potro karşısında 9-5 önde olduğuna dikkat çekerken, Nadal'ın toprakta kaybetmesinin çok zor olduğunu savundu.

İşte Bekir Emre'nin Fanatik gazetesinde yer alan yazısı:

“Toprağın Kralı” Rafael Nadal için bugün Cumhuriyet Gazetesi fevkalade bir başlık atmıştı : “Yağmur Adam”! Ne kadar doğru. Gerçekten bu adam kötü giden mücadelerde her yağmurdan sonra durumu toparlıyor ve şimşek hızıyla maçı bitiriyor. Neden mi?

- Zemin ağırlaşıyor.

- Fiziği her türlü şartı karşılayabilecek durumda. Kafa yapısını da toparlayabiliyor.

- Ağır sahada forehand’i adeta bazuka etkisi yapıyor.

- Toprakta kayabilmek en önemli silahlardan biridir. Ağır zeminde rakipler daha az kayabiliyorlar. Ona pek farketmiyor zira dengesiyle süratini en iyi ayarlayan tenisci.

Bugünkü maçlara gelirsek…Bana daha ilginç gelen Nadal ile Del Potro’yu spor sevdalısı olup tanımayan pek yoktur kanısındayım. Ya da bilenler bilmeyenlere anlatsın! Onun için sadece ilginç birkaç anekdot yansıtacağım.

• Aralarında 14 kez karşılaşmışlar. Nadal 9-5 ileride. Toprakta 2 kez mücadele etmişler…Nadal rakibini ikisinde de geçmiş.

• Del Potro ATP sıralamasında hiç birinciliğe ulaşamadı. Ancak zirveye ulaşamayan raketler arasında birincileri en fazla yenen raket. Birincilerle 20 kez oynamış. Onları 9 kez yenip, 11 kez yenilmiş.

• Arjantin’in Tandil kentinden geliyor. Lakaplarından biri “Tandil’in Kulesi” ! Ama dostları arasında “Delpo”.

• 2014-2016 yılları arasında 3 kez bileğinden ameliyat oldu ve tenisi bırakma noktasına geldi.

• Delpo’nun koçu yok. Nadal’ın ki ise eski şampiyonlardan Carlos Moya.

• Nadal’ın maç esnasında bileklerini sardırmasının nedeni ellerine kolundan ter akmaması için.

• Delpo 2005’te Roland Garros jünyor finaline kaldı. Finalde yenilerek ikinci oldu. Kimdi rakibi biliyor musunuz? Andy Murray.

• Delpo kazansa da kaybetse de ATP sıralamasında 4. sıraya çıkacak.

• Schwartzman ise Pazartesi günü sıralamalar açıklanınca 11. sırada olacak. 2015 yılında İstanbul’da Federer’e yenildiğinde 63. olan bir raket için fevkalade bir gelişim.

• “Maç onun için iyi benim için kötü gidiyordu. Yağmurun yağdığı iyi oldu. Toparlanabildim ve roller değişti”. Bu beyanat anlayacağınız gibi Schwartzman maçından sonra Nadal’ın.

Avusturyalı Domink Thiem ile İtalyan Marco Cecchinato arasında oynanacak diğer yarı-finale gelirsek :

• Aralarındaki mücadelelerde durum 1-1. Ama bu maçlar ATP seviyesine gelmeden olmuş. ATP seviyesinde ilk kez karşılaşıyorlar.

• Şimdilerde 72. olan Cecchinato 19 yıldır yarı-finale çıkabilen en düşük sıradaki tenisci.

• Cecchi kazanırsa ilk 20’ye girecek.

• Geçen haftadan önce hiçbir büyük turnuvada bir ana-tablo maçı kazanamamıştı.

• İlginç bir karakter yapısı var. Moralini hiçbir şey bozamıyor!

İyi izlenceler…Hoşkalınız."