Toprak, Avustralya’da son yarışta sorun yaşadı

Avustralya Süper BİKE yarışında iyi başlangıç yapamayan Şampiyon Sürücü Toprak Rozgatlıoğlu, çalışmaya devam mesajı verdi.

Rozgatlıoğlu, şunları söyledi:

Bu hafta herşey yolunda gitmedi yeni kurallardan sonra BMW yeni motorsiklet yapmak zorunda kaldı ve bu herkese sürpriz oldu bütün ekip her gün çalışıyor biraz zaman alacak ama burayı unutup sadece Portekiz’deki yarışa odaklanıyorum inşAllah daha güçlü döneceğiz.