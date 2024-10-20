Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike'ta şampiyon oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışında ikinci oldu ve puanını 493'e çıkararak 2. kez dünya şampiyonu oldu.

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20/10/2024

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Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike'ta şampiyon oldu

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 12. ve son ayağının ilk yarışı, İspanya'nın 4.423 kilometre uzunluğa sahip Circuito de Jerez Pisti'nde koşuldu.

Dünya genelindeki yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun sondan bir önceki 20 turluk yarışına birinci sıradan başladı.

20/10/2024 12:19
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TAGS: Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike’ta şampiyon oldu
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