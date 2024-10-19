Toprak Razgatlıoğlu ikinci kez dünya şampiyonu
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Milli motosikletçi, İspanya'daki ilk yarışı ikinci sırada bitirerek puanını 493'e çıkardı ve şampiyonluğu garantiledi.
19/10/2024
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ve son ayağı İspanya etabındaki ilk yarışta Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluğunu ilan etti.
Şampiyona'nın 12. ve son ayağının ilk yarışı 4.423 kilometre uzunluğa sahip İspanya'nın Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.
Toprak, Jerez'deki ilk yarışı ikinci sırada tamamladı ve puanı 493'e yükselterek kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.19/10/2024 16:09