Toprak sete çarpıp takla attı

Ercan- Gaziköy yolu üzerinde kaza yapan sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek toprak sete çarparak kaza yaptı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde: 24.12.2021 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Ercan- Gaziköy yolu üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden GU 569 plakalı araç sürücüsü Süleyman Çavuşoğlu'nun dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine doğru yolun solundan çıkarak toprak set e çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan Süleyman ÇAVUŞOĞLU olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek burada acil serviste ilkyardım tedavisine müteakip müşahade altına aşınmıştır.

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25/12/2021 09:38