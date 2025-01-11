Toprak sete çarpıp takla attı: 3 yaralı!

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bugün saat 18.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, NJ 522 plakalı salon araç sürücüsü Burak Torun (36) ve aynı araçta bulunan Nafiye Torun ile 4 yaşındaki Miray Torun yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Burak Torun'un yönetimindeki araç, Lefkoşa istikametine seyir halindeyken Türkeli kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjde bulunan beton sete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan araç, yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı ve tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada yaralanan Burak Torun, Nafiye Torun ve Miray Torun, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üç yaralının da hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.