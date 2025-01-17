Toprak Ürünleri Kurumu’na kısa vadeli finansman ihtiyacı kaynak aktarımı sürüyor

Haber Kıbrıs ÖZEL

Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) “Kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla” 16 Ocak’ta iki ayrı ihaleyle 4 milyon 039 bin 641 dolar iç borç sağlandı. Söz konusu borçlanma miktarının Türk Lirası karşılığı dünkü kurla yaklaşık 143,7 milyon ediyor. Maliye Bakanlığı, bu borçlanma ihalelerini de KKTC Merkez Bankası üzerinden gerçekleştirdi.

TÜK için, “Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı yöntemiyle” yapılan ilk ihalede, 1 milyon 007 bin 853 dolar sağlandı (yaklaşık 35,9 milyon TL). Yüzde 3.15 faizle sağlanan bu borcun ardından yapılan ikinci ihalede faiz oranı yüzde 4.25’e, alınan borç miktarı ise 3 milyon 031 bin 787 dolara (yaklaşık 107,8 milyon TL) çıktı. “İkrazen Özel Tertip Hazine Bonosu ihraçları” yöntemiyle gerçekleştirilen her iki borçlanmanın vadesi de 91 gün olarak belirlendi.

35 İHALE 97,7 MİLYON DOLAR

Sürekli olarak finansman ihtiyacı doğan TÜK için yapılan bir önceki borçlanma 23 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşmişti. Yine aynı günde yapılan iki ayrı ihale ile alınan iç borcun toplamı 4 milyon 518 bin dolardı. Aralık sonunda yapılan bu ihalelerle 2024 yılı içinde TÜK için açılan DİBS ihalelerinin sayısı 11’e, alınan borç miktarı da yaklaşık 26,3 milyon dolara (863,3 milyon TL) çıkmıştı.

Maliye Bakanlığı’nın ilk kez 24 Ağustos 2022 tarihinde KKTC Merkez Bankası’nın aracılığıyla başladığı borçlanmaların büyük çoğunluğu vadesi dolan eski borçların kapatılması amacıyla yapılıyor. Söz konusu tarihten 16 Ocak’a kadar toplamda 35 kez DİBS ihalesi açılırken, 97,7 milyon doların üzerinde (yaklaşık 2.4 milyar TL) borç alındı.

SWAP İŞLEMİ İLE TL OLUYOR

Yabancı para cinsinden yapılan borçlanmalarda kur riski üstlenmemek amacıyla borçlanılan miktarlar SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürülerek kullanılıyor.

Maliye’nin TÜK için yaptığı iç borçlanmalar ikrazen ihraç edilen ‘Özel Tertip Hazine Bonosu’ olarak gerçekleştiriliyor. İkrazen ihraç edilen hazine bonolarının bedeli aynı şartlarda geri ödenmesi için TÜK ile Maliye arasında “ikraz sözleşmesi” imzalanıyor.