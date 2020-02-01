TÜK'ün Karkas Et İthal Etmesi İçin Çalışma Başlatıldı

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01/02/2020
HK

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TÜK'ün Karkas Et İthal Etmesi İçin Çalışma Başlatıldı

 Ülkede son günlerde  yaşanan et fiyatlarındaki artışa karşı ve ülke hayvan varlığının dengelenmesi için, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından karkas et ithalatı yapılmasına yönelik çalışma başlatıldığı açıklandı.

TÜK’ten yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemizde son zamanlarda artan et fiyatlarına karşı gerek üreticinin korunması gerekse girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak, üretim devamlılığının sağlanması amacıyla Toprak Ürünleri  Kurumu tarafından ithal karkas etin getirilmesi için çalışma başlatıldı” denildi. 

Böylelikle et fiyatlarındaki artışın üretim bağlamında arz talep  dengesinde ileride meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve fiyatların dengelenmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, karkas et ithalatı konusunda önümüzdeki hafta daha detaylı  bilginin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

01/02/2020 16:52
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TAGS: Toprak Ürünleri Kurumu, haber, kıbrıs
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