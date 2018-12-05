Toprak ve taş kaymalarına dikkat!

Yağışlar nedeniyle birçok yola küçük taş ve çamur akıntısı oluşmuştu. Anayollarda yer yer toprak ve taş kayması meydana geldi. Girne - Esentepe Anayolu arası Acapulco Otel civarı dağdan gelen çamurlu su nedeniyle tehlike arz etmektedir.

Yine, Kalecik - Çayırova arasında kalan yol taşkın nedeniyle su altında kaldı. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.