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Toprak ve taş kaymalarına dikkat!

Lefkoşa- Girne Anayolu üzerinde mahsur kalan araçlar itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılıyor.

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05/12/2018

Toprak ve taş kaymalarına dikkat!

Yağışlar nedeniyle birçok yola küçük taş ve çamur akıntısı oluşmuştu. Anayollarda yer yer toprak ve taş kayması meydana geldi. Girne - Esentepe Anayolu arası Acapulco Otel civarı dağdan gelen çamurlu su nedeniyle tehlike arz etmektedir.  

Yine, Kalecik - Çayırova arasında kalan yol taşkın nedeniyle su altında kaldı. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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TAGS: taş kaymaları
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