Toprak ve taş kaymalarına dikkat!
Lefkoşa- Girne Anayolu üzerinde mahsur kalan araçlar itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılıyor.
05/12/2018
Yağışlar nedeniyle birçok yola küçük taş ve çamur akıntısı oluşmuştu. Anayollarda yer yer toprak ve taş kayması meydana geldi. Girne - Esentepe Anayolu arası Acapulco Otel civarı dağdan gelen çamurlu su nedeniyle tehlike arz etmektedir.
Yine, Kalecik - Çayırova arasında kalan yol taşkın nedeniyle su altında kaldı. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.