Töre '2023 Dünya Pro. Kickboks Şampiyonu' Cihan Selçuk’u kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre "2023 Dünya Pro. Kickboks Şampiyonluğu" unvanını kazanarak Dünya Şampiyonu olan Kıbrıslı Türk sporcu Cihan Selçuk’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Kıbrıslı Türk sporcuların kazandığı başarılar ile gurur duyduğunu söyledi.

Göstermiş olduğu büyük başarıdan dolayı Selçuk’u tebrik eden Başkan Töre, şampiyon olduktan sonra açmış olduğu KKTC bayrağından dolayı da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Töre, Cihan Selçuk’a bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.

Kabulde Başkan Töre Cihan Selçuk’a çeşitli hediyeler takdim etti, daha sonra hep birlikte altın kemer ile anı fotoğrafı çekildi.