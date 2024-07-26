Töre: ''2025 yılında tanınmanın geleceğini ümit ediyorum''

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan ile yapılan temaslara işaret ederek, 2025 yılında “tanınmanın” gündeme gelmesini temenni etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Töre, İstanbul temasları kapsamında Akit TV canlı yayınına katılarak gazeteci Murat Şahin’in sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre , “Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, heyetler Azerbaycan’a gidip geliyorlar. Görüşmeler, ziyaretler var. Öyle ümit ediyorum yakın zamanda, belki de 2025 yılında bir tanınma da gündeme gelecektir diye düşünüyorum” dedi.

Töre programda, Kıbrıs Mutlu Barış Harekatı’nın 50. Yılı kutlamalarından KKTC’nin siyasi gündemine, Türk devletlerinin KKTC’yi tanıma girişimlerinden Kapalı Maraş’a kadar birçok konuya değindi.

Töre, “Kıbrıs Harekatı’na ‘20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’ diyorum ben. Çünkü kuru kuruya bir harekat değil. Kıbrıs halkına güveni getiren, huzuru getiren bir harekattır. O güne gelene dek çok evreler yaşadık Kıbrıs Adası’nda. 1571’de Kıbrıs Adası Osmanlılar tarafından fethedildi. Biz o günden beri Kıbrıs’ta varız. 1878’de Osmanlı ordusu adadan çekilip yönetim İngilizlere bırakıldı ama biz orada kaldık. Çünkü geçici bir yönetim şekliydi İngiliz yönetimi. Ama İngilizler bunu istismar ederek kendi sömürgesi haline getirdi. Osmanlı adaya geri dönemedi. Artık Kıbrıs Türkleri, Türk milleti adına orada nöbet tuttu.” diye konuştu.

-“ Pakistan da aynı şekilde çok yakın ilgi ve alaka göstermektedir”

Töre şunları kaydetti:

“50’nci yıl kutlamalarına 5 Azerbaycanlı milletvekili de katıldı. Çok coşkulu ve heyecanlıydılar. Dile kolay, 50 yıl geçti ve Kıbrıs Türk halkı artık özgürdür, bağımsızdır, güven içerisinde yaşamaktadır. Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Türk devleti vardır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs halkına hitap etti ve müthiş mesajlar verdi. Artık federasyon sistemi kapanmıştır, artık iki devlet vardır, dedi. Tek devlet olacaksa o Türk devleti olacaktır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısında da bulundu. Bu mesaj ilk kez verildi. Bu bizim için büyük bir olaydır.

Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, heyetler Azerbaycan’a gidip geliyorlar. Görüşmeler, ziyaretler var. Öyle ümit ediyorum yakın zamanda, belki de 2025 yılında bir tanınma da gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Şu an hem diplomatik hem sivil düzeyde, toplum örgütleri düzeyinde çok fazla gidiş gelişler oluşmaya başladı Azerbaycan’a. İnşallah diğer Türk cumhuriyetlerinde de bu meydana gelir. Azerbaycan Kafkasya’da, diğer Türk cumhuriyetlerine açılan bir kapı gibidir. Azerbaycan şimdiden bu işin bayraktarlığını üstlenmiştir. Arkası gelecektir.

Pakistan da aynı şekilde çok yakın ilgi ve alaka göstermektedir. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Mutlaka geleceğimiz aydınlıktır.”