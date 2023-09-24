Töre, '3 Devlet Tek Millet' etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs Bölgesel Entegrasyon Seminer Serisi’nin ilki olan “3 Devlet, Tek Millet” etkinliğine çevrim içi katılarak açıklamalarda bulundu.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs Bölgesel Entegrasyon Seminer Serisi çevrim içi oturumla gerçekleşti. Zoom platformu üzerinden Azerbaycan “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği’nin düzenlediği BZT Akademi, Turan Akademi, Azerbaycan Gençliğe Katkı Kamu Birliği ve “Türk Dünyası İzleme Merkezi’nin” destekleriyle; Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs “3 Devlet, Tek Millet” Forumu yapıldı. Açıklamaya göre etkinliğe, KKTC’den Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’den Ak Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, BM İnsan hakları ve Savunma Komite üyesi Mirdamed Azizov ve diğer STK temsilcileri ile genç diplomatlar yer aldı.

Töre, etkinliğe katılanları selamlayarak, “her üç devletin de birbirine soy bağıyla bağlı bir topluluk olduğunu, aynı kaderi, aynı acıyı paylaştığını” ifade etti. Töre ayrıca, Azerbaycan’ın, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarih ve kültürünün genç nesiller arasında, özellikle Türkçe konuşan STK’lar arasında tanıtılmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Töre konuşmasında şunları söyledi: “Avrupa devletleri birliği var, Arap devletleri birliği var, İskandinav devletleri birliği var, Türk devletleri birliği neden olmasın? Ben Türk milletinin temsilcisiyim, kendini Türk gören herkesin temsilcisiyim.”

Töre: “Azerbaycan’ın KKTC’yi tanımasını canı gönülden istiyoruz ve buna hazırız”

Töre, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak KKTC’nin resmi adıyla katılmasının önemine işaret ederek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu yılda BM 78’nci Genel Kurulu’nda KKTC’yi tanıyın çağrısını yaptı ve biz ilk tanınmayı Azerbaycan tarafından bekliyoruz ve bunu can-ı gönülden bekliyoruz” dedi.

Töre sözlerinin devamında “Azerbaycan nasıl ki zulümler yaşadığı halde bayrağını göklerde nasıl dalgalandırdı, nasıl kararlı durdu, biz de aynı şekilde KKTC bayrağımızı dalgalandırıyoruz ve göndere çekilen bayrağımız asla inmeyecektir” dedi.

Genç katılımcıların sorularını da yanıtlayan Töre, “Dünya bizden korkmasın bizde dünyadan korkmuyoruz çünkü her milletin bağımsızlık hakkıdır. Bu dünya güçlülerin kazandığı değil, haklıların kazanacağı adil bir dünya olmalıdır” dedi.

Mesten: “Türkiye yüzyılı yolunda emin adımlarla yürüyoruz”

Açıklamada, “Online oturumda tarihten bu yana Türklere karşı uygulanan adaletsizlikler ve ayrıştırma politikasını anlatan TBMM Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin konuşmasına teşekkürlerini bildirerek söz aldı ve birlik olmanın nefret dolu güçlere karşı birlikte hareket etmenin önemine değindi” ifadelerine de yer verildi. Mesten’in “‘Türkiye Yüz Yılı’ projesinin sadece Türkiye’ye değil, tüm Türk dünyasına ithaf edileceğini, Türk devletlerinin dünyaya barış ve adalet getireceğini” söylediği de kaydedildi.

-Azizov: “Türk dünyası devletlerinin önemi büyük”

Açıklamada, “BM Uluslararası İnsan Hakları ve Savunma Komitesi uzmanı ve ‘Ebedi Birlik’ Gençlik Kamu Birliği’nin onursal üyesi Mirdamed Azizov, Türk dili konuşan ülkelerle ilgili uluslararası kabul edilen ve uygulanması planlanan bildiriler ve kararlar hakkında geniş bir sunum yaptı” denildi. Azizov’un Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs devletleri arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yoğunluğundan ve Türk dili konuşan devletlerarasında ortak projelerin öneminden bahsettiği de kaydedildi.

-Aliyev: “Birlikteliğimiz ebedi olacaktır”

Açıklamaya göre, oturumda “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği Başkanı Şahin Aliyev, projenin amacı ve Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki üçlü ortaklığın geliştirilmesi ve “3 Devlet, Tek Millet” sözünün önemi hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, “Aliyev’in ‘Zengezur’ koridorunun açılmasının Türk dünyası devletleri ve halklarının kalkınması açısından önemine değindiği ve Türk dili konuşan ülkelerin dostluk, kardeşlik ve ittifak bağlarını güçlendirmek için çalışmaları gerektiğini vurguladığı ve projenin amacının Azerbaycan-Türkiye-Kuzey Kıbrıs devletlerinin ortak faaliyetlerinden elde edilecek katkıları teşvik etmek, birlik ve eşitliğimizi güçlendirmek olduğunu söylediği” kaydedildi.

KKTC “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği Temsilciliği Başkanı Serdar Şengül’ün ise oturumda yaptığı konuşmada, projenin uygulanması hakkında katılımcılara bilgi verdiği, Azerbaycan-Türkiye devletleri arasındaki kadim ve ebedi dostluktan bahsettiği belirtildi. Açıklamada Şengül’ün, “Azerbaycan–Ermenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti–Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmazlıkların benzerliklerine değindiği” de belirtildi.

Proje ortağı “Gençliğin Katkısı” Kamu Birliği Başkanı Asım Valiyev’in, “Turan yolunda yapılan çalışmalar ve bu yönde atılacak adımlar hakkında bilgi verdiği, sadece devletlerarası iş birliğinin değil, STK’lar arasında ortak iş birliği şeklinde yürütülmesi gereken projelerin de öneminden bahsettiği” ifade edildi.

Açıklamada, “BZT Orta Asya ve Kafkasya Akademisi temsilcisi Farahila Shukurova-Babayeva'nın da nifak ve olumsuz duyguların oluşmasında rolü olan düşmanları ve bu konuda atılması gereken adımları anlattığı belirtildi.

Etkinliğin, Soru-cevap bölümünde de Türkiye’nin “Türk Dünyası İzleme Merkezi” koordinatörü Ömer Faruk Arslan, “Ebedi Birlik” Gençlik Kamu Birliği Diplomasi Komitesi Başkanı Aydan Rüstemli ve diğer Türk dili konuşulan ülkelerden gençlerin aktif rol aldıkları da kaydedildi.