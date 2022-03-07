Töre, 4’ncü turda da seçilemedi oturuma ara verildi

Zorlu Töre, 4 kez yapılan oylamada meclis başkanı seçilemedi

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07/03/2022

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Töre, 4’ncü turda da seçilemedi oturuma ara verildi

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için tek aday gösterilen UBP Milletvekili Zorlu Töre, Meclis’te yapılan dördüncü ve son kez yapılan oylamada da meclis başkanı seçilemedi.

Dördüncü tur seçimde 24 kabul, 24 ret, bir çekimser bir de geçersiz oy kullanıldı.

Babası vefat ettiği için ilk 3 turda yapılan oylamaya katılmayan Olgun Amcaoğlu, 4’ncü tur oylamaya katıldı.

Töre’nin meclis başkanı seçilebilmesi için 26 sayısına ulaşması gerekiyordu.

Oy sayımının ardından 5'nci tur seçimine geçilmesi istendi ve seçimin yapılıp yapılamayacağıyla ilgili meclise bilgi verilmesi amacıyla 10 dakika ara verildi

07/03/2022 16:33
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