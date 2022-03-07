Töre 5’nci turda Meclis Başkanı seçildi

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için tek aday gösterilen UBP Milletvekili Zorlu Töre, Meclis’te 5’nci kez yapılan oylamada meclis başkanı seçildi.

5’nci tur seçiminde “27” kabul, “21” ret, 2 de geçersiz oy kullanıldı.

Cumhuriyet Meclisi geçici başkanı Ceyhun Birinci, 5 kez yapılan oylama sonucu meclis başkanı seçilen Zorlu Töre’yi tebrik etti.

Meclis başkanlığı kürsüsüne geçen Töre, KKTC ve Cumhuriyet Meclisinin önemine dikkat çekerek, ilelebet yaşaması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Töre’nin konuşmasının ardından CTP milletvekili Fazilet Özdenefe'nin tek aday olarak yer aldığı Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcılığı seçimine geçildi. Oylama, Meclis Başkanlığı seçiminde olduğu gibi kapalı yapılıyor.

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07/03/2022 17:17