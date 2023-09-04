Töre, Abu Dabi Temsilciliği görevine atanan Umut Koldaş’ı kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Abu Dabi Temsilciliği görevine atanan Umut Koldaş’ı kabul etti.

Meclis Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre Başkan Töre, kabulde yaptığı konuşmada, Körfez ülkelerindeki temsilciliklerin son derece önemli olduğuna işaret ederek Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bu ülkelerin kalbi durumunda olduğunu söyledi.

Koldaş’ın bu bölgelerdeki tecrübeleri ile verimli çalışmalara imza atacağına olan inancının tam olduğunu dile getiren Töre, Anavatan Türkiye’nin de bölgede iyi ilişkileri olduğunu dile getirdi.

KKTC’nin yakın zamanda görünürlüğünün artacağına inandıklarını vurgulayan Meclis Başkanı Töre, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinde yakalanılan ivmelerin önemli olduğunu kaydetti.

KKTC’nin Müslüman bir ülke olarak Arap dünyası ve diğer Müslüman ülkelerden daha çok ilgki beklediğini ifade eden Töre, Türkiye’nin desteği ile bu ilginin yükseleceğine inandığını belirtti.

Töre, Koldaş’a yeni görevinde başarılar diledi.