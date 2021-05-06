Töre Ailesinin Acı Günü

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Zorlu Töre'nin 54 yaşındaki kardeşi İsmail Bozdağ Töre hayatını kaybetti. İsnail Bozdağ Töre'nin zamansız vefatı sevenlerini yasa boğdu. Zorlu Töre, kardeşinin vefatını sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu: "Kardeşim Bozdağ Töre’yi kaybettik. Acımız çok büyük."

Bozdağ Töre, 3 Mayıs 2021 tarihinde Demirhan'da yapımı devam eden kendisine ait inşaatın birinci katında yeni dökülmüş betona sulama işlemi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştı.

Haber Kıbrıs ailesi olarak Töre ailesine başsağlığı dileriz.

Bu habere tepkiniz:



06/05/2021 08:25