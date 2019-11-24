Töre: Aldatılmaya tahammülümüz yoktur!

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs konusunda yazılı açıklama yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Töre açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Kıbrıs meselesinin geldiği son nokta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını geleceğe taşımamızdır. Birleşik Kıbrıs Helenizme giden bir modeldir. 1960 yılında Rumlarla kurduğumuz Ortaklık Devleti Helen Cumhuriyetine dönüştü.

Türkiye’nin etkin ve fiili müdahalesi olmasaydı adanın tamamı Yunan adası haline gelecekti. Kıbrıs adasında ve etrafındaki denizlerde stratejik hesaplaşmalar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonlandırmak, Türkiye ve Türk Ordusunu bu bölgeden uzaklaştırmak istenmektedir. Berlin’de üçlü görüşme yapılırken Rum zihniyetinin değişmeyeceğini unutmamak gerekir. Kıbrıs’ta barış istemeyen Rumlardır. 60 yıldır 1958’lerden beri müzakereler yapılıyor. Rumlar Kıbrıs’ı Helen adası olarak niteleyip Kıbrıs Türk halkına azınlık hakları öneriyor. Berlin’de yeniden başlıyoruz diyerek yakınlaşmalar, mutabakatlar var diyerek aldatılmaya tahammülümüz yoktur.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkalım. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden taviz vermeyelim. Yerleşim birimlerimiz ve topraklarımız üzerinde oyunlar oynanmasına son verelim. Tavizci ve teslimiyetçi yaklaşımların barışı değil yeni felâketler getireceğini idrak edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkılmazsa Tarih bizleri affetmeyecektir”.

24/11/2019 14:54