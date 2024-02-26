Töre: Alman Cumhurbaşkanı Kıbrıs gerçeklerini bilmiyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in yakın zamanda Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini anımsatarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçmemesini eleştirdi.

Töre, “Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Yeşil Hat’tan izlemek yerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçerek temaslarda bulunması gerekirdi” dedi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre, Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu İş Dünyası Turizm ve Kültür Elçileri Grubu Başkanı Okyay Sadıkoğlu ve Almanya’dan gelen Türk iş adamları heyetlerini kabul etti.Zeliha Çavuşoğlu toplantı salonunda yer alan kabulde Töre, “KKTC’nin ‘Ne mutlu Türk'üm" diyen herkesin milli devleti olduğunu söyledi.

“KKTC’nin turizm ve eğitim alanında ileri boyutta olduğunu” söyleyen Töre, iş insanlarının yapacağı yatırımların kendilerini mutlu edeceğini ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’in yakın zamanda Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini anımsatarak KKTC’ye geçmemesini eleştiren Töre, “Steinmeier’in eşitlik çerçevesinde Kuzey’e geçmesi ve buradaki insanlarla da görüşmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı. Töre, “Berlin duvarı ile KKTC gerçeğinin benzetilmesinin doğru olmadığını” da söyledi.

Töre, Avrupa’nın lider ülkelerinden biri olan Almanya’nın Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs ile ilgili gerçeklerini bilmediğini ifade etti.

Töre, konuk heyetin yapacağı çalışmaların “mutlaka etki” edeceğini söyleyerek, “konuk heyette KKTC’yi dünyanın her yerinde lobi faaliyetleri çerçevesinde tanıtacaklarını” ifade etti.

Konuşmaların ardından çeşitli hediye takdimi gerçekleşti.