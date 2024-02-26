Töre: Ambargoların etkisini Türkiye’nin desteğiyle azaltıyoruz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların etkisinin Türkiye’nin desteğiyle azaltıldığını kaydetti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörlüğüne (KEİ) atanan Erol Öz’ü Meclis Şeref Salonunda kabul etti.

Öz’e yeni görevinde başarılar dileyen Töre, Anavatan-yavru vatan ilişkisi içinde başlayan sürecin iki devletin iş birliğine dönüşmesini ve KKTC’nin gelişmesine katkı konulmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Töre, Kıbrıs meselesinin özneleri olduğunu, bu davayı Türk milleti ile ortak yürüttüklerini belirtti.

Türkiye’nin birçok alanda verdiği desteğe işaret eden Töre, KEİ ve TİKA’nın KKTC açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

-Öz

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Erol Öz de, KEİ’nin KKTC ve Türkiye’nin iş birliğinin gelişmesi noktasında önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Öz, “Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, KKTC’de de Lefkoşa Büyükelçiliği’nin koordinasyonunda kalkınmak ve müreffeh günlere ulaşmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Töre, Erol Öz’e Meclis Anı Tabağı hediye etti.