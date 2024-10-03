Töre, Anamur Belediye Başkanı Deniz’i kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde Anamur Belediyesi’nin bazı Meclis üyeleri de yer aldı.

Başkan Töre kabuldeki konuşmasında Anamur’un Kıbrıs Türk halkı için çok ayrı bir anlamı olduğunu ifade ederek Anamur’dan yayın yapan radyonun direnişe büyük bir can verdiğini söyledi.

Töre, bereketçiler tarafından taşınan silahların ve Erenköy’e giden öğrencilerin Anamur üzerinden gelmesinin de bu bölgenin Kıbrıs için değerini daha da arttırdığına işaret etti.

Girne Belediyesi ile Anamur Belediyesi’nin kardeş belediye olmasını anlamlı bulduklarını kaydeden Töre, “İnşallah bu birlikteliğimiz hep daimi olur. Biz kendimizi sizlerden ayrı görmüyoruz” dedi.

Töre, KKTC’nin Türkiye’nin garantörlüğü ve desteği ile yoluna devam ettiğini belirttiği konuşmasında “Türkiye’siz KKTC olamaz” dedi.