Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Artvin Çoruh Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve üniversite yönetimi tarafından karşılanan Töre’ye, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Töre, burada basına yaptığı açıklamada “Rumların tek taraflı Avrupa Birliği’ne girmesi ve Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsil etmesi doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Dünyanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uyguladı haksız ambargolara da değinen Töre, 1955 yılından bugüne kadar verilen şehitlerin hepsinin Türk milletine ait olduğunu ifade etti.

Töre, “İyi ki Anavatanımız Türkiye ve Türk ordusu var, Filistin’i 146 ülke tanıyor da ne oluyor. Orada soykırım var. Burada bizim burnumuz bile kanamıyor” dedi.

Töre’ye ziyaretinde KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay ve Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti. Töre’nin öğleden sonra Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Kıbrıs sorunu ile ilgili bir konferans vermesi bekleniyor.