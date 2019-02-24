Töre, Azerbaycan’da anma etkinliğine katılıyor

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Azerbaycan’ın Hocalı kentinde Ermeniler tarafından soykırıma tabi tutulan 613 kişinin anma etkinliğine katılıyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, yarın ve Salı Yeni Yüzyıl ve Beykent üniversitelerinde yapılacak etkinlikler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve Azerbaycan Parlamentosu’ndan da katılımcıların olacağı sergi ve konferansta Sn. Zorlu Töre konuşmacı olarak yer alacak.

Azerbaycanlı Islahatçı Gençler Birliği Cemiyeti, anma konferansında Zorlu Töre’ye “Türk Dünyası Hizmet Ödülü” verecek.

26 Şubat akşamı AKİT TV'nin konuğu olacak olan Zorlu Töre, Çarşamba sabah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönecek.