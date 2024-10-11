Töre: Başsavcılıktan gelecek görüşe herkes saygı duymalı

Meclis Başkanlığı seçiminin 5’inci turunda 23 kabul 25 ret oyu almasının ardından başkanlığı kazandığını ilan eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, BRT’ye konuştu.

Töre, Başsavcılıktan yazılı görüş istedim. Hukuk Dairesi’nin vereceği görüşü herkesin kabul etmesi gerekir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriuyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan başkanlık seçimi sonucuyla ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Töre, 5’inci tur oylamada 23 kabul, 25 ret oyu kullanıldığını anımsatarak, Meclis İç Tüzüğü’ne göre kendisinin tek aday olmasından dolayı seçimi kazandığını ifade etti.

Daha önce sözlü olarak birçok hukukçudan görüş aldığını, iç tüzüğün 10’uncu maddesinin tek aday olması nedeniyle sadece kabul oylarına bakıldığının kendisine iletildiğini belirten Töre, “Bugün de Başsavcılıktan yazılı görüş istedim. Burası bir hukuk devletidir. Hukuk Dairesi’nin vereceği sonucu herkesin kabul etmesi gerekir.” dedi.

“Bana göre bu seçim kazanılmıştır” vurgusu yapan Meclis Başkanı Töre, şu anda görevde olduğunu anımsattı.