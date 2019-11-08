Töre: Berlin Duvarının yıkılmasıyla insanlık nefes aldı

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Berlin Duvarı’nın tarihe utanç duvarı olarak geçtiğini belirtti ve “Duvarın yıkılışıyla insanlık rahat bir nefes aldı” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Berlin Duvarı’nın 30 yıl önce 9 Kasım 1989 tarihinde yıkıldığını hatırlatarak, bu yıkılışla komünist rejimlerin bir bir sona erdiğini; 1990 yılında Demokratik Almanya’nın kendini feshederek Batı Almanya ile birleştiğini kaydetti.

1961 yılında örülen duvar 28 yıl sonra 1989 yılında Doğu Almanya bir diğer adıyla Demokratik Almanya’nın kararıyla yıkılmıştı.

Komünizmin de sonu olan duvar yıkılışının ardından önce Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği daha sonra Çekoslavakya dağıldı.

Duvarla ilgili çekilen bazı filmler bile komünist rejimin kızıl faşist bir diktatörlük olduğunu belgelmeye yeterlidir. Bu filmlerden bazıları; İnsanlar Yaşadıkça Ölür, Özgürlüğe Kaçış, Elveda Lenin, Kölelik Rejimi, Utanç Duvarı, Berlinde Gökyüzü Ağlıyor gibi ibret verici filmlerdir.”

08/11/2019 20:51