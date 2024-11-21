Töre: Bir saatte bitmeliydi, 42 gün sürdü

Yağmur DÜŞER SAVAK

Sanayici ve iş insanı Tuygun Töre, Muazzez Gazihan ile Haber ve Ötesi programında meclis başkanlığı seçimi krizine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Töre, mecliste yaşanan sürecin gereksiz yere uzatıldığını ifade ederek, “Bir saatte çözülmesi gereken bir mesele 42 gün sürdü.” dedi.

Töre, krizin sonucunda sadece Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin değiştiğini, diğer tüm görevlerin aynı kaldığını vurguladı. Eleştirilerini ironik bir dille dile getiren Tuygun Töre, “Tek sorun Zorlu Töre'ydi demek ki. O gidince ülkede ekonomi düzeldi, yollar kaymak gibi oldu, eğitimde devrim yaptık, sağlıkta uçtuk. Eve gittim, babama ‘Sen gidince her şey düzeldi.’ dedim. Tabi ki kinaye yapıyorum,” ifadelerini kullandı.

Tuygun Töre, süreç boyunca babası Zorlu Töre hakkında yapılan eleştirilere de yanıt vererek şunları söyledi: “Bizim için birçok şey söylendi; ‘Koltuk sevdalısı’ dediler. Seni sevmezlerdi, hadi bizi sevmezlerdi, Kutlu Evren’i de Ziya Öztürkler’i de sevmezlerdi. İnsanlar biraz daha sağduyulu olsa bu tür yorumlarda bulunmazlardı.”

Toplumun daha fazla ayrışmaması için bir konsensüs sağlanması gerektiğini ifade eden Töre, “Demokrasi anlamında yürüyecek çok yolumuz var. Biz kendi iç barışımızı sağlayamıyoruz. Prosedür gereği yapılan seçimlerde bir anlaşma yapılabilmeli.” dedi.