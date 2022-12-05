Töre: Birlik için gereken her şeyi yapmaya hazırız

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulunu kabul etti.

Kabulde konuşan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceli, 5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 88. yıldönümünü hep birlikte, gururla kutladıklarını belirtti. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını çoğu ülkeden önce veren Atatürk’e teşekkürlerini sunan Tunceli, kadınları gelecekte çok daha iyi konumlarda görmek istediklerini ve bunun için mücadele ettiklerini söyledi.

Yönetim kurulu üyelerini tanıtan Tunceli, Birliğin çalışmaları ve Süheyla Küçük Yaşlı Bakım evi projesi hakkında da bilgi verdi. Tunceli, yaşlıların haklarını koruyan yasaların bir an önce meclisten geçirilmesini istedi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ise, kadınlara haklarını veren Atatürk’ü ve annesi Zübeyde hanımı anarak, topluma katkılarda bulunan Kıbrıs Türk kadınlarını selamladı.

Mecliste yer alan kadın milletvekillerinin de henüz arzulanan sayıda olmadığını ama yüzde 20 kotasının aşıldığını söyleyen Töre, Meclis’te 5 müdürün 4’ünün kadın olduğunu hatırlattı.

Töre, Atatürk’ün cümlelerinden alıntı yaparak, Atatürk’ün açtığı yolda kadınlara hak ettikleri değeri vermek için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kadınlar Birliği’nin çalışmalarını takdir eden Töre, Birlik için gereken her şeyi yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Konuşmaların sonunda Tunceli, Töre’ye birliğin flamasını, Töre de Tunceli’ye lefkara işi tablo hediye etti.

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05/12/2022 15:17