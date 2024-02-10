Töre: Bülent Ecevit devlet töreniyle anılmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Göçmenköy girişinde bulunan Bülent Ecevit’in anıtı önünde düzenlenen merasimlerin devlet töreni haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,Töre, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Genç Tv ve Gönyeli Alayköy Belediyesi iş birliğinde gerçekleşen Türkiye’nin ünlü belgesel yönetmeni ve yazarlarından Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan “Bülent Ecevit Şiir Tadında” belgeselinin gösterimi etkinliğine katıldı.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Meral Tekin Birinci Salonunda gerçekleşen etkinlikte Başkan Töre, katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Töre, merhum Bülent Ecevit’in 1974 Barış Harekatı’nın başbakanı sıfatıyla adını tarihe Kıbrıs fatihi ve Karaoğlan olarak yazdırdığını söyledi.

Ecevit’in 96 yıl bekledikten sonra Türk ordusunun adaya çıkışının karar vericileri arasında olduğunu anımsatan Başkan Töre, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ve Bülent Ecevit’in seslerinin kulaklarında çınladığını kaydetti.

Başkan Töre, tarihe mal olmuş liderlerin unutulmayacağını belirterek, Bülent Ecevit’in Türk ordusunun Kıbrıs’a çıkarma yapmasındaki en önemli isim olduğunu kaydetti.

Başkan Töre, her yıl düzenli olarak 20 Temmuz sabahı Bülent Ecevit Anıtı önünde düzenlenen törenlere Mücahitler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte katıldığını söyledi.

Cumhuriyetin şaka olarak kurulmadığını ifade eden Töre, “Geleceğe güvenli bakabilmek adına milli devletimize dört elle sarılarak yolumuza devam etmeliyiz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Ertan Birinci’ye de kurmuş olduğu üniversiteye “Onbeş Kasım” adını vermesinden dolayı teşekkür etti.