Töre, Bülent Ecevit’in Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı Başbakanı Bülent Ecevit’in 12. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Onu minnet ve sevgiyle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Töre mesajında, “20 Temmuz şafak sökerken Ecevit’in kararlılık ve cesaret yüklü sözlerini çok canlı bir şekilde hatırlıyoruz. Türk ordusu Ecevit’in ve hükümetinin doğru ve haklı açıklamalarıyla hem havadan hem de denizden Kıbrıs’a çıkmış zafere ulaşmıştır. Barış harekâtı adı altında yapılan bu 20 Temmuz harekâtı Kıbrıs’a barışı özgürlüğü de getirmiştir. Kıbrıs Türk halkının 96 yıllık hasretine son vermişti” ifadelerine yer verdi.

Töre Ecevit’e rahmet diledi.