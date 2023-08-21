Töre, Carettalarla ilgili etkinliğe katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lapta Güzelyalı Belediye Plajında düzenlenen “Caretta Caretta Şenliği”ne katıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültürel Mirası Koruma Vakfı iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Töre, verilen emeklerin ve yapılan hizmetin çok anlamlı ve kıymetli olduğunu vurguladı.

Ülkenin sembollerinden birinin de carettalar olduğunu ifade eden Töre, birçok kişi ve kuruluşun, onları korumak ve rehabilite etmek için gönüllü çalıştığını, bunu büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti.

Töre, ülkeyi anlatan, bilinen en büyük değerlerden carettaları korumanın herkesin görevi olduğunu da ifade etti.

Meclis Başkanı Töre, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederken katkı koyanlara Meclis flaması hediye etti.