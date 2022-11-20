Töre: “Çocuklara mutlu ve güvenilir bir yaşam sunmak hepimizin görevi”

Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Dünyanın en masum varlıkları olan çocuklara, hak ettikleri zemini sağlamak, mutlu ve güvenilir bir yaşam sunmak hepimizin görevidir. Çocuklar geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkalım” dedi.

Töre, 20 Kasım’ın 1989’dan bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların maruz kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak ilan edildiğine işaret ederek, özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” kabul edildiğini kaydetti.

Çocukların yetişkinlerden daha farklı haklara sahip olması gereğinden yola çıkan BM’nin, bu sözleşme ile çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflediğini, cinsiyet, din, dil, ırk ve sosyal statüye bakılmaksızın çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda barınması ilkelerini benimsediğini belirten Töre, şunları ekledi:

“Dünyanın en masum varlıkları olan çocuklara, hak ettikleri zemini sağlamak, mutlu ve güvenilir bir yaşam sunmak hepimizin görevidir. Çocuklar geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkalım. Bu sorumluluk ve bilinçten hareketle, Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyor, tüm çocuklarımıza iyilik ve sevgi dolu bir yaşam diliyorum.”

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20/11/2022 11:36