Töre: Cumhuriyet Meclisi egemenliğin simgesidir

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01/10/2024

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Töre: Cumhuriyet Meclisi egemenliğin simgesidir

Cumhuriyet Meclisi’nin törensel açılışının ardından basına konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis’in egemenliğin simgesi olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nin Onuncu Dönem, Dördüncü Yasama Yılı, bugün düzenlenen törensel açılışla başladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, törensel açılışın ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı uğurlarken, Meclis bahçesinde Tatar'la birlikte basına açıklamalarda bulundu.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti kurumları ile ayaktadır. Yasama, yürütme, yargı ayaktadır. Devletimiz tam donanımlı şekilde yoluna devam etmektedir. Yeni yasama yılı mutlaka daha güzel olacaktır.” ifadelerini kullanan Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin egemenliğin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve mücahidin simgesi olduğunu kaydetti.

Töre, “Biz ulusal direnişe, ulusal mücadeleye ve milli bağımsızlığımıza layık olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere katılan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

01/10/2024 13:01
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TAGS: Töre, Cumhuriyet Meclisi
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