Töre: “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın güçlü olması hepimizin arzusudur”

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19/09/2024

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Töre: “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın güçlü olması hepimizin arzusudur”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Komodor Dnz. Alb. Volkan Salih Eser Deniz başkanlığındaki Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutan ve öğrencilerini kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde konuşan Başkan Töre, Mavi Vatan’ın bekçileri olan denizcileri görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Atatürk’ün “Denizciliği, Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeliyiz” sözlerini hatırlatan Töre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın güçlü olmasını istediklerini, bu bağlamda atılan tüm adımları da desteklediklerini söyledi.

Kıbrıs adasının Ortadoğu’ya hakim bir konumda bulunduğunu belirten Töre, bu sebeple Güney Kıbrıs’ın yürüttüğü deniz üssü çalışmalarına değindi, gerektiği takdirde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bir deniz üssü kurabileceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisi yapıldı.

19/09/2024 10:31
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TAGS: zorlu töre, Töre, türkiye
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