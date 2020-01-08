Töre: Doğu Akdeniz’de ve Orta Doğuda yaşanan gerginlikler endişe verici

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Doğu Akdeniz’de ve Orta Doğuda yaşanan gerginliklerin endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu töre yaptığı yazılı açıklamada, “Amerika’nın terörist faaliyetlere verdiği destek yetmezmiş gibi kendisinin devlet terörü şeklinde yaptığı saldırıların da kabul edilemez olduğunu” söyledi.

Töre açıklamasına şöyle devam etti:

“Orta Doğuyu kana bulayan ve bölgemizi istikrarsız hale getiren başta Amerika olmak üzere tüm yabancı emperyalist güçleri bölgemizden çekilmeye çağırıyoruz. Amerika’nın İran’a karşı başlattığı saldırının arkasından İran’da karşı misilleme saldırısı yapmıştır. Devamı olmaması en büyük sevincimiz olacaktır. Büyük Ortadoğu projesi Amerikan-Yahudi emperyalizminden başka bir şey değildir. Bir çok ülkede darbeler gerçekleşmesine destek veren ve organize edenler başta Amerika ve diğer süper güçlerdir. Bölgemizde ve dünyada ne savaş ne de terörizmi istemiyoruz. Amerika bölgeden çekil artık!”

08/01/2020 15:09