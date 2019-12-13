Töre, 'Doğu Akdeniz’deki Türk Varlığı ve Kıbrıs Türklüğü' başlıklı konferans verdi

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye İnisiyatif Merkezi tarafından ” İnisiyatif Buluşmaları ” kapsamında Ankara’da düzenlenen etkinlikte “Doğu Akdeniz’deki Türk Varlığı ve Kıbrıs Türklüğü ” konulu bir konferans verdi.

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinen Töre, Fransa’nın, Amerika’nın Kıbrıs’ta işi ne? Uçak gemisi olan bütün ülkelerin gemileri Kıbrıs Adasının Doğu Akdeniz’in etrafında. Ama Türkiye’ye sen çekil diyorlar, Türkiye Doğu Akdeniz’e en geniş kıyısı olan ülke. Türkiye Kıbrıs Adası’nda kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantörüydü. Kıbrıs Cumhuriyeti Rumlar tarafından işgal edildiği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meydana geldi. Durup dururken olmadı.” Dedi.

Töre, “Türkiye bu bölgedeki egemenlik haklarını ciddi bir şekilde savunuyor ve koruyor. Dolayısıyla kendimizi güvende hissediyoruz. Çok gurur duyuyoruz. Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz meselesi hem Türkiye’yi hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’ni büyüttü. Kıbrıslı Türklerde o bölgededir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’de oradadır. Bunun sonu hayırlara vesile olacaktır diye düşünüyorum. ” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Libya ile yaptığı mutabakata da değinen Töre, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında önemli bir mevzi kazandığını ifade etti.

Töre, “Türkiye diyor ki hiçbir devlet hiçbir ülke Türkiye’yi dikkate almadan bu denizlerde boru hattı düzemez. Avrupa’ya Doğu Akdeniz’de gaz bulunsa bile ki bulunduğu söyleniyor, geçiremez. Bu çok ciddi bir kararlılıktır.” ifadelerini kullandı.

BRTK

13/12/2019 22:16