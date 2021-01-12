Töre, Dr. Fazıl Küçük ve Denktaş için anma mesajı yayımladı

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için anma mesajı yayımladı.

Töre mesajında, “Milli davamızın iki lider kahramanının ölüm yıldönümlerinde onları minnet ve şükranla anarken, onların verdiği mücadeleyi, kulağımıza küpe olacak sözlerini, ne kadar yerine getiriyoruz sorusunu kendimize sormalıyız” ifadelerini kullandı.

Devlet yönetiminde ciddiyet ve samimiyete, milli davanın yürütülmesinde ilkeli duruşa, her dönemin adamı değil de her dönem adam olma sorumluluğuna dikkat edilip edilmediğinin sorulması gerektiğini anlatan Töre, sorularına “Ulusal çizgimizde yaşanılan zikzakların Kıbrıs Türk halkına ve devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine verdiği zararların farkında mıyız?” şeklinde devam etti.

“Devlet yönetimimizde ve siyasi yaşamımızda etik değerlere ve ahlaki ölçülere bağlılığımız nerelerde kaldı? Sayın Dr. Fazıl Küçük’ü ve Sayın Rauf Raif Denktaş’ı anarken birçok sorgulamayı kendimize yapmamız gerektiğine inanıyorum” diyen Töre, Küçük ile Denktaş’a Allahtan rahmet diledi, onların yolunda gitmeye onurlu duruşuyla devam edeceğini kaydetti.

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12/01/2021 11:18