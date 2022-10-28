Töre, Dünya Gençlik Konseyi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Hüseyin Celep başkanlığındaki Dünya Gençlik Konseyi heyetini kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Konsey Başkanı Celep konuşmasında, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verirken mesleki eğitim ve aile bağları projesi kapsamında gençlere destek olduklarını söyledi.

Töre, ise Kıbrıs Türk gençliğinin bilimsel, kültürel, sportif ve daha bir çok alanda dünyaya açılma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Tanınmamışlığın vermiş olduğu sıkıntıların yaşandığını anımsatan Töre, ancak KKTC’nin bir gün mutlaka tanınacağını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu anlamda dünyaya verdiği mesajın çok anlamlı olduğunu kaydetti.

KKTC’nin kalıcılığını ve devamlılığını savunduklarını ifade eden Töre, yarın 29 Ekim olduğunu ifade ederek “Türkiye Cumhuriyeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de çok yaşasın” dedi.

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28/10/2022 12:02