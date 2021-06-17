Töre: Egemenliğimizi korumak için Anavatan Türkiye’nin desteğine ihtiyaç vardır

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre “Egemenlik” ile ilgili güncel konuşmasında, KKTC’nin büyük bir milli mücadele sonucu kurulduğunu, Kıbrıs Türk halkının büyük acı ve sıkıntılar yaşadığını ama yılmadığını hatırlattı.

Türk ordusuna ve Türkiye’ye gönderme yapan milletvekillerine değinen Töre, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini korumak için Anavatan Türkiye’nin desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

İHA, SİHA ve deniz üssü kurulmasının yararlarına değinen Töre, bu gibi düzenlemelerin sadece savaşta değil, farklı alanlarda da yararları olduğunu kaydetti.

“Bu kürsüden Türkiye’ye işgalci diyemezsiniz” diyen Töre, “Bugün can güvenliğimiz varsa, bunu GKK, KTBK ve buna bağlı kuruluşlar sağlıyor. Devlet kurma büyük bir şereftir” dedi.

Töre, KKTC’de kurumsal yapının güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

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17/06/2021 21:01