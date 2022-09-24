Töre, Elbasan için düzenlenen anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 21 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Demokrat Parti İskele Milletvekili Ahmet Elbasan için İskele Kabristanlığında düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Töre, burada yaptığı konuşmada, merhum Elbasan ile üniversite öğrencisi olduğu dönemde tanıştığını belirterek, kendisi ile ilgili anılarını paylaştı.

Elbasan’ın mensubu olduğu milletini çok seven bir isim olduğunu ifade eden Töre, “Bugün ay-yıldızlı bayrakların altında bir kabristanda yattığı için mutlu olduğuna emin olduğunu” söyledi.

Töre, merhum Elbasan’ın yaşamı boyunca örnek olacak birçok davranışı olduğunu belirterek, onu asla unutmayacaklarını kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



24/09/2022 11:33