Töre: Elbet bir gün ülkeler KKTC’yi tanıma noktasına gelecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan UBP Milletvekili Zorlu Töre, Kıbrıs meselesinin ne Kıbrıslı Türklerin ne Kıbrıslı Rumların meselesi olmadığını söyledi, konunun Türkiye ile ele alınmasının önemine işaret etti.

Atatürk’ün bile "Efendiler Kıbrıs’a dikkat ediniz" dediğine işaret eden Töre, Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığı ve direnişinin büyük önem arz ettiğini, bu direniş olmasaydı Kıbrıs’ta ENOSİS’in gerçekleşeceğini dile getirdi. 1950’li yıllarda kilise öncülüğünde plebisit ile ENOSİS ilan edildiğini söyleyen Töre, durum anlaşıldığında Türkiye’nin bu durumu kabul etmediğini söyledi.

Töre, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar birlikte futbol oynarken, 1955’te EOKA’cıların Türkler ve köpekler bu sahaya giremez demesiyle Kıbrıs Türk Futbol federasyonunun kurulduğunu anlattı.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde yaşananlara işaret eden Töre, “Kıbrıs’ta barış dünyada barış mutlaka olmalıdır ama bağımsızlığımızdan egemenliğimizden çocuklarımızın geleceğinden taviz vermeden” dedi.

Annan Planı’na da Crans Montana’ya da Rumların hayır dediğini ancak Rumların değil Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin cezalandırıldığını söyleyen Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi dünyanın 5’ten büyük olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçemeyeceğini söyleyen Töre, “Biz birleşik Kıbrıs’ı yaşadık” dedi.

“Nesiller çok değişecek belki o zaman iki devletli bir anlaşma meydana gelebilir” diyen Töre Rumlarla adli vakalar, doğal afetler gibi zamanlarda işbirliğine taraf olduğunu belirterek, “Ama onlar Güney’de biz Kuzey’de kalacağız” dedi.

“Elbet bir gün bu dünya bu gerçeği kabul edecek, ülkeler KKTC’yi tanıma noktasına gelecek” ifadelerini kullanan Töre, zaten şu anda Avrupa’nın mal satarak KKTC ile ilişki kurduğunu belirtti.

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22/01/2021 22:19