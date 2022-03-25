Töre: Emanet aldığımız devletimizi, hürriyetimizi bizden sonraki nesillere devretmek bir borçtur

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, emanet alınan devleti, hürriyeti sonraki nesillere devretmenin bir borç olduğunu söyledi.

Ankara’da temaslarına devam eden Başkan Töre, Ankara’nın Akyurt İlçesinde açılan 75. Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri sergisini ziyaret etti.

Töre’yi ilçeye gelişinde İlçe Belediye Başkanı Hilal Ayık, Kaymakam Metin Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Başkan Töre’ye ziyareti sırasında KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü de eşlik etti.

Töre burada yaptığı açıklamada, şehitlerine ve gazilerine sahip çıkmayan bir milletin istiklalini koruyamayacağını ifade ederek milli ve manevi değerler korunmazsa geleceğin de tehlikeye düşeceğine değindi.

Hafızayı yanıltmamak gerektiğine işaret eden Töre, şehitlerin bu anlamda en büyük örnek olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün de adada çok şehitler verdiğini ve gaziler olduğunu anımsatan Töre, mücahit ve Mehmetçiğin birleşmesi sonrası verilen mücadele ile bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin ilan edildiğini kaydetti.

Töre ‘Şehitlerimize borcumuz var. Bizden sonraki gelecek nesillere de borcumuz vardır. Emanet aldığımız devletimizi, hürriyetimizi bizden sonraki nesillere devretmek bir borçtur.’ dedi.

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25/03/2022 09:33