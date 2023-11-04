Töre, Emekli Astsubaylar Derneği Samsun İl Başkanlığı’ndan bir heyeti kabul etti

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04/11/2023

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Töre, Emekli Astsubaylar Derneği Samsun İl Başkanlığı’ndan bir heyeti kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nde bulunan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği  Samsun İl Başkanlığı’ndan bir heyeti kabul etti.

Kabulde KKTC Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü de yer aldı.

Meclis, Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda yer alan kabulde konuk heyete hitaben bir konuşma yapan Töre, Kıbrıs sorununda geçmişten bugüne yaşanan gelişmeleri özetledikten sonra Gazze’de İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılara değindi.

Bütün dünyanın gözü önünde devam eden soykırıma, Uluslararası kuruluşların sessiz kaldığı hatta bazı kesimlerin İsrail’i desteklediğinin görüldüğüne değinen Töre, aynı tablonun geçmişte de Kıbrıs Türkleri için yaşandığını anımsattı.

Hiçbir zaman aldanılmaması gerektiğini ifade eden Töre, böyle bir durumda vatanın tehlikeye düşebileceğini söyledi.

Töre: “İstiklal ve egemenlik söz konusu olduğunda herkese dur demek mecburiyetindeyiz” dedi.

Tekrar 20 Temmuz öncesine düşmek istemediklerini vurgulayan Töre, Türkiye’den ve Türk milletinden hiçbir zaman uzak  kalmayacaklarını dile getirdi.

04/11/2023 11:17
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TAGS: Töre, Emekli Astsubaylar Derneği
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