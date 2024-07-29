Töre, Emekli Polisler Derneği heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Birol Atasü başkanlığındaki Emekli Polisler Derneği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’ndaki kabulde konuşan Töre, kutsal ve önemli bir görevi yerine getiren polis mensuplarının artan nüfus ve değişen suç oranlarıyla yükünün arttığını söyledi.

Bazı eksikliklere rağmen polisin her şart ve koşulda görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Töre, yapılan kamuoyu yoklamalarında da polisin en güvenilir kurumların başında geldiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Töre, derneğin emekli polisler için yaptığı çalışmaların yanı sıra görevdeki polislerin sorunlarını da gündeme getirebildiğini kaydetti.

Kabulde gün anısına hediye teatisi yapıldı.