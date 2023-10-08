Töre Erdoğan'ı kutladı

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08/10/2023

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Töre Erdoğan'ı kutladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin başkanlığına yeniden seçilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

Töre açıklamasında “20 yılı aşkın süredir kalkınma ve ilerleme yolunda önemli hizmetleri olan Sayın Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin emin adımlarla yoluna devam edeceğini görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Güçlü Türkiye demek, güçlü KKTC demektir. Sayın Erdoğan’ın kararlı duruşu ile Türk milletinin ve onun bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin dünyada hak ettiği yeri alacağına olan inancımız tamdır. Türkiye yüzyılını inşa etmek için büyük Türk milletinin bir parçası olarak bu yolu hep birlikte yürümeyi sürdüreceğiz” dedi.

08/10/2023 11:31
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TAGS: Töre Erdoğan’ı kutladı
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