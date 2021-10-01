Töre: Ersan Saner, başkan olduktan sonra partide depremler yaşattı

UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Ersan Saner’in sırasıyla UBP’de genel sekreter, parti başkanı, ülkede başbakan olduğunu ama kesinlikle bir lider olamadığını söyledi.

Ersan Saner’in hukuk kuralları içinde parti başkanlığına oturduğunu ancak partide depremler yarattığını ifade eden Zorlu Töre, Saner’in başkan olduktan sonra sağlıklı bir kurultay yapılmasının önünü açmadığını ve hem partiye hem ülkeye sorun yaşattığını, kâbusu artırdığını kaydetti.

Saner’i yanlış yollara sokan akıl hocaları olduğunu ifade eden Zorlu Töre, “Saner partiye başkan ve genel sekreter oldu ancak lider olamadı. UBP’nin başkanı lider olmalıdır” diye konuştu.

UBP kurultayında ikinci tura kalan ancak geri çekilen Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un da lider olamayacağını iddia eden Töre, “Çekilmeyi doğru bulmam. Lider olan asla geri çekilmez. Kendilerini destekleyenlere bir şey söylemeden çekildiler” dedi.

Zorlu Töre, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Lider olan asla geri çekilmez”

UBP kurultayında ikinci tura kalan Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un adaylıktan çekilmesini değerlendiren Töre, “Demokrasiye ara verilemez, asla sebep kabul edemem. Yarım ve çeyrek demokrasi olamaz. Çekilmeyi doğru bulmam. Lider olan asla geri çekilmez. Kendilerini destekleyenlere bir şey söylemeden çekildiler” dedi.

“Ülke demokrasisi sıkıntıya girdi”

İki adayın geri çekilmesiyle UBP’de deprem yaşandığını, aynı zamanda ülke demokrasinin de sıkıntıya girdiğini anlatan Töre, “Diğer partiler siyasi rant elde etmeye çalıştılar. Sürekli partiyi eleştiriyorlar” ifadelerini kullandı.

“Saner, en geç haziran ayı sonuna kadar kurultay yapılacağını açıklamıştı”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner’in 109 kişinin katıldığı mini kurultayda genel başkan olduğuna ve hükümeti kurduğuna dikkat çeken Töre, “Saner, en geç haziran ayı sonuna kadar kurultay yapılacağını açıkladı. ‘Sözüm söz 30 Haziran’ı geçmeyeceğim’ dedi. Ancak verdiği sözü tutmadı. Genel sekreterlik seçimini 4 ay sonra ısrarımız üzerine yaptı. 7 ay parti meclisini toplamadı. Parti meclisi, sadece seçimleri ve tüzük değişikliklerinin konuşulacağı bir organ değildir. Ülkenin ve partinin içinde bulunduğu durum ele alınır” şeklinde konuştu.

“Saner’in ‘Ben inatçıyım’ kelimesini kullanan bir karakteri var”

Parti meclisinin genellikle ayda bir kez toplandığına, ancak Saner’in uzun süre toplantı çağrısı yapmadığına vurgu yapan Töre, “Saner’in ‘Ben inatçıyım’ kelimesini kullanan bir karakteri var. Doğruları savunmak ayrı, yanlıştan dönmek erdemdir. Anayasaya ve Siyasal Partiler Yasasına aykırı hareket edilmemelidir” dedi.

“Komite üyeleri dağılımında yanlış yaptı”

Hükümet kurulurken, milletvekili sayısına göre UBP’nin komitelerde 4 üyesi olması gerektiğini savunan Töre, “Saner, nisap sorunu yaşanmasın diye muhalefete ayrıcalık tanıdı, kendisini uyardık dinletemedik. Komite sayısını düzeltemedi. Parlamentonun verimliliği düştü. Muhalefetin de uyumsuzluğu vardı. Yasaları değiştirmeden adım atılırsa sıkıntılar yaşanır” diye konuştu.

“Saner’e uyarı yaptım dinlemedi”

Doğası gereği nisap sağlanması konusunda muhalefetin sıkıntı yarattığını, ancak yaratmaması gerektiğini belirten Töre, “Kendisine uyarı yaptığımda ‘haklısınız mecburdum’ diyor kürsüde ise muhalefeti eleştiriyor. Ülke ve meclis yıpranıyor verimli çalışamıyor” şeklinde konuştu.

“Özgürgün’ü 6-7 ay önce neden ziyaret etmedi?”

Ersan Saner’in Türkiye’de yaşayan ve ülkeye dönmeyen Hüseyin Özgürgün’ü ziyareti hakkında konuşan Töre, “Saner, Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasında başka faaliyetler içindeyken, şimdi ziyarete gidiyor. Özgürgün’ü 6-7 ay önce ziyaret etmek yerine kurultaya az bir süre kala ziyaret ediyor. Neden komite sayısının Özgürgün’ü zora sokacağını düşünmemiştir? Komite sayısının belirlenmesinde bana da baskı yaptı” dedi.

“Saner, genel sekreter ve başkan oldu ama liderlik gösteremedi”

Saner’in hukuk kuralları içinde başkanlığa oturduğunu ancak partide depremler yarattığını aktaran Töre, “Başkan olunca, sağlıklı bir kurultay yapılması gerekirken, kâbusu artırdı. Saner’in akıl hocaları var. Başkan ve genel sekreter oldu ancak lider olamadı. UBP’nin başkanı lider olmalıdır” şeklinde konuştu

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01/10/2021 13:32