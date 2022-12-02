Töre: Eşitsizlikleri ortadan kaldırmak görevimiz

Meclis Başkanı Zorlu Töre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorlu Töre, mesajında, engelliliğin, yalnızca engelli bireylerin ya da ailelerinin yaşadığı bir durum olmanın ötesinde, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir durum olduğuna işaret etti.

"Engelli insanlarımızın toplum nezdinde maruz kaldığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, istihdam yoluyla özgürleşmelerini sağlamak, yaşam koşulları ve bakım hizmetlerini iyileştirmek, önyargılarla mücadele etmek ve onlara güvenli bir gelecek sunmak en temel görevlerimizdendir." diyen Töre, mesajında şu ifadelere de yer verdi:

"Engellilerimizin kendi kendine yetebilen, üretken, özgür bireyler haline gelmelerini, bu bağlamda toplumla bütünleşmelerini sağlayacak hizmetlerden azami ölçüde istifade etmelerine yönelik çalışmalar yaparak, engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak bir insanlık vazifesidir.”

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02/12/2022 19:31