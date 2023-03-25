Töre, Feyzioğlu'nu andı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, “Hukuk Profesörü, Avukat, Akademisyen ve çok değerli bir siyasetçi olan Turhan Feyzioğlu'nun ebediyete irtihalinin 35.yılında büyük bir özlem, saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Feyzioğlu için anma mesajı yayımlayan Zorlu Töre, “Feyzioğlu, akademik mecraya sunmuş olduğu değerli bilimsel katkıların yanı sıra, ifa ettiği Milletvekilliği, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevleriyle de Türk siyasi tarihindeki müstesna yerini almıştır” dedi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Töre mesajında şunları belirtti:

“ Kıbrıs’tan sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevleri süresince ülkemiz siyasi tarihine de unutulmaz katkıları olmuştur. Bir dönem Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın danışmanlık görevini de yürüten Turhan Feyzioğlu, KKTC halkı ile arasında kurmuş olduğu manevi bağlarını her daim ileri seviyede tutmuştur. Yaşamı boyunca Atatürkçülüğü kendine rehber edinen, beyefendi ve örnek kişilik Feyzioğlu'nu bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anarım. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun”.

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25/03/2023 13:09