Töre: Filistin'in yaşam, var olma ve bağımsızlık mücadelesini KKTC Devleti ve halkı olarak destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Filistin'in yaşam, var olma ve bağımsızlık mücadelesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve halkı olarak desteklediklerini kaydetti.

Töre konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Filistin topraklarının işgaliyle başlayan ve daha sonra soykırıma dönüşen İsrail saldırılarının tüm dünyanın gözü önünde devam ettiğini kaydetti.

“İnsanları, en temel haklarından mahrum bırakmak, açlığa, susuzluğa, elektriksizliğe mahkûm etmek, insanlık dışı koşullarla, çatışmalar haricinde de, kurşun sıkmadan da soykırım yapılabileceğine şahit olmaktayız yıllardır” diyen Töre açıklamasına şöyle devam etti:

“1947 yılı itibarıyla soruna müdahil olan, insan haklarının korunup kollanması ve dünyada barışın tesisi ve muhafazası ilkeleriyle kurulmuş olan Birleşmiş Milletler, 76 yıldır Filistinlilerin yaşadığı dramı önlememiş, her gün artarak devam eden Filistin'in işgal edilmesine ve 76 yıldır yaşanan çatışmalara engel olmamıştır.

İnsan hak ve hürriyetlerinin bir diğer savunucusu ve insan hakları ihlallerine şiddetle karşı durduğunu her vesileyle iddia eden Avrupa Birliği de aynı şekilde, sivil insanların, özellikle de çocukların katledilmesini sadece kınamakla yetiniyor.

Gazze’deki ablukanın bir an önce kaldırılmasını ve BM ile diğer ülkelerin insanı yardımlarının bölgeye ulaşmasını beklemekteyiz.

İşgal ve soykırımın sonlandırılması yönünde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camianın artık, insan haklarına sözde değil, fiiliyatta önem vermesi umuduyla, Filistin'in yaşam, var olma ve bağımsızlık mücadelesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve halkı olarak desteklediğimizi beyanla, can kayıplarından ötürü derin üzüntümü ifade etmek istiyorum.

Bu utancı İsrail’e destek vererek devam ettirenleri kınıyoruz”