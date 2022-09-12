Töre, GAÜ Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç’ü kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nin davetlisi olarak ülkede bulunan, GAÜ Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç’ü kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, kabulde Demokrat Parti Girne Milletvekili ve GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Serhat Akpınar da yer aldı.

Meclis Şeref Salonu'nda yer alan kabulde ilk sözü alan Akpınar, sufi felsefi akımını yeniden canlandırma adına ülkede bir takım çalışmalar yapmayı arzuladıklarını, yapılacak olan bu çalışma ile dünya genelinde bu felsefeyi benimsemiş kişileri de ülkeye davet etmek istediklerini kaydetti.

Mengüç de konuşmasında 7 kitabı bulunduğunu ve bunların 9 dile çevrildiğini anımsatarak, bugüne kadar birçok ülkeye ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.

Mengüç, ülkede kurulabilecek bir yapıyla, bundan sonra bu felsefeyi merak eden kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelişlerinin sağlanabileceğini ifade ederek, böylelikle bu toprakların kadri kıymeti ve enerjisinin bilinebileceğini söyledi.

Mevlevihanelerin bulundukları yerlerdeki enerjiyi yansıttıklarını vurgulayan Mengüç, dünyanın her yerinden insanların gelebileceği bir sufi köyü oluşturulmasını arzuladıklarını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise, mevlevihanelerin Kıbrıs Türklerinin inançlarının içerisinde olan bir olgu olduğuna değinerek, bu felsefenin ülkede gelişmesi ve daha da ileriye taşınmasından büyük memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Konuyla ilgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılması düşünülen projeyi çok kıymetli bulduklarını kaydeden Töre, kültürlerin zenginlik olduğunu, bu kültürleri yaşatmak ve geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti.

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12/09/2022 15:37